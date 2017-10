La paix et la fraternité ont toujours eu besoin de symbole forts pour survivre. En ce sens, l’initiative de JR est juste géniale et nécessaire. Le 9 octobre dernier, cet artiste français a tout simplement organisé un pique-nique géant de part et d’autre de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Résultat : des images surréalistes et marquantes.



