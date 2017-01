Search Search for:

Kit Kat célèbre le lancement d’un nouveau magasin spécialisé en conception de sushi Kit Kat en édition limitée. Cette nouvelle variété de Kit Kat « parfum sushi » va être lancée sous 3 nouvelles saveurs : Tamago (oeuf), Maguro (thon) et Uni (oursin de mer). L’édition de thon est faite de garniture saveur framboise sur le riz soufflé de chocolat blanc, la saveur oursin utilise du melon enveloppé dans les algues et enfin le sushi d’oeuf est garni de pouding de citrouille avec le riz blanc soufflé. Une extravagance culinaire qui mérite d’être testé !

