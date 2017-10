Search Search for:

Emballés dans des housses plastiques dont l’air est ensuite totalement aspiré, ces couples restent collés l’un à l’autre et doivent rester en apnée durant 10 secondes sous vide, ce court laps de temps permet au photographe japonais Photographer Hal d’effectuer cette série de clichés intitulée “Flesh Love”.

