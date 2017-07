Un surf bien sympa qui coute plus de 10.500€ (12.000$), mais le Lift eFoil vous fera oublier Zodiac, jetski et autres objets récréatifs bruyants. Avec un petit moteur électrique et une batterie au lithium dont on ne connait pas encore la puissance, le fabricant de Puerto Rico annonce 1h d’autonomie avec des pointes à 25 km/h et 2h30 de temps de charge.





Lift eFoil Mini Documentary from Lift Foils on Vimeo.