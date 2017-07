Search Search for:

by

by

by

by

Comme tous les ans à Copenhague, au Danemark on organise le festival des sculptures de sable. C’est un événement remarquable ! Les artistes internationaux du monde entier sont invités à participer dans ce festival. Chaque année on choisit les thèmes différents. Cette année c’est « La vie sous la mer » !

by

INSTAGRAM

KNOW US BETTER