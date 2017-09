Une boutique suspendue à 91,5m a été mis en place par la société Cocona Natural Technology’s 37.5 contre le mur de la Bastille de Eldorado Canyon : The Cliffside Shop. Le shop éphémère offrait des vêtements de protection de température corporelle Adidas, Point6 et Rab. Retrouvez tous les équipements vendus, le récapitulatif de ce projet fou et les prochains à venir sur le site officiel de Cocona.