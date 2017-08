Search Search for:

Alors prenez l’apéro dans un bateau-jaccuzzi et visitez la capitale Britannique depuis la Tamise ! La société Hot Tug UK vous propose de vivre une expérience mémorable made in Hollande : le Hot Tug. Partez pour un tour d’1h30 le long du canal Regent, dans une eau à 38°C, pour la modique somme de 220 livres – 242 euros. Chaque Hot Tug peut accueillir jusqu’à 7 personnes, soit : 35 euros par personnes.

