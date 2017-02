Michael Jantzen est né en 1948, architecte dans l’âme, cet artiste américain propose dès ses études des concepts originaux de construction écologique. Il vit et travaille aujourd’hui entre Saint Louis (Missouri) et Los Angeles (Californie). Ses œuvres répondent à des critères de fonctionnalité et d’esthétisme et il réalise des structures artistiques fonctionnelles qu’il expose dans sa galerie de Saint Louis.