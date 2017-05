Search Search for:

Le concepteur Michael Young a créé un fauteuil sculptural appelé Roxanne pour le fabricant italien de meubles Gufram . Inspiré par la décoration disco et la passion de Michael Young pour The Police dans les années 70, Roxanne combine l’ergonomie avec la technologie pour créer un fauteuil sculptural.

