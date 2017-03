Miles Aldridge est un photographe britannique né en 1964 à Londres où il vit et travaille. Il commence à faire des photos en 1995 pour The Face et le Vogue anglais. Collaborateur régulier de l’édition italienne de Vogue depuis 2000, il publie également dans Numéro, Paradis, The New York Times et The New Yorker. Proche de Tim Walker, Miles Aldridge est représentatif d’un courant photographique où la mise en scène, la fiction, l’humour, les références, sont les mots clés.