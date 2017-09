Mini s’apprête à présenter au prochain salon allemand deux concepts radicalement opposés préfigurant l’avenir de sa citadine. D’un côté la version sage et verte Electric, et de l’autre un modèle (très) déluré, la John Cooper Works GP. Et le moins que l’on puisse dire sur ce dernier, c’est qu’il ne fait pas dans la dentelle!