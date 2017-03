Miniot Wheel – une platine vinyle géniale et minimaliste

Voici un platine vinyle ou plutôt une soucoupe tourne-disque, pas totalement audiophile mais presque, qui nous a bien tapé dans l’œil. On peut l’installer à l’horizontale ou la verticale. Elle a un bras de lecture invisible et des fonctions modernes qui permettent de changer automatiquement de plage. Elle est en cours de campagne sur Kickstarter et a déjà explosé son plafond de financement.