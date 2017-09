Spencer Tunick est un photographe américain à l’ambition démesurée et dénudée qui a su en faire sa marque de fabrique. Né en 1967 aux Etats-Unis à Middletown, il est diplômé en 1988 d’un Bachelor en Arts de l’Emerson College de Boston et intègre ensuite l’International Center of Photography de New-York. Il fait de la Big Apple son premier terrain de jeu et explore la thématique du nu dans l’espace urbain au travers de la photographie.