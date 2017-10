Museum of Selfie

Search Search for:

by

by

by

by

Maintenant que le selfie est entré dans le Petit Larousse et le Petit Robert, ce mot a une place dans l’histoire. Mais que penseriez-vous si des personnages du XVIIe ou XVIIIe siècle se prenaient en photo ? C’est ce qu’a voulu imaginer Olivia Muus, une designer danoise, avec une idée très simple mais tellement drole !

by

INSTAGRAM

KNOW US BETTER