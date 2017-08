Quels sont les êtres vivants les plus anciens, les plus grands, les plus mythiques ? Qui a vu se bâtir les premières civilisations, naître et mourir les prophètes, et respire encore aujourd’hui ? Qui peut faire office de sanctuaire sacré comme de support à balançoire ? Les arbres, eh oui ! Voici donc quelques photos des plus incroyables d’entre eux…