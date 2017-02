Search Search for:

by

by

by

by

Blase décide de se les réapproprier afin de mieux les secourir. Leur insufflant un sens nouveau et résolument moderne. Une idée l’amuse : dans quelques décennies. Des historiens du dimanche trouveront sans doute des théories fumeuses pour tenter d’expliquer ses tableaux…

Après des études en histoire de l’art. Blase se prend de passion pour les techniques des maîtres anciens et leur pratique. Trouvant son inspiration sur les marchés aux puces. Il collectionne les tableaux de petits maîtres oubliés et souvent en piteux état.

by

INSTAGRAM

KNOW US BETTER