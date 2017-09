Nouveau Samsung Galaxy Note8

La phablette ultra premium du géant coréen a de nombreux arguments pour séduire les aficionados du format et du stylet. Mais peut-elle encore faire la différence ?



Quelques mois seulement après la sortie d’un Galaxy S8 qui ne réservait aucune surprise photographique, mais surfait brillamment sur le succès de son aîné, Samsung nous présente un Galaxy Note 8 plus innovant

Ce nouveau joujou a deux ambitions relativement claires : redorer le blason de la famille de phablettes de la marque et transformer en réussite la première intrusion du constructeur sud-coréen sur les terres fertiles des terminaux à double module photo

L’extraordinaire appareil photo spécial faible luminosité du Galaxy S8 et du Note8 laisse entrer plus de lumière pour éclaircir activement vos photos de nuit.

Les soirées extraordinaires doivent être immortalisées par des clichés extraordinaires

Reprenant les caractéristiques esthétiques qu’arbore la série Galaxy S depuis maintenant quelques itérations, le Galaxy Note 8 bénéficie d’un pourtour en aluminium et d’un dos en verre. Il hérite de plus d’un écran courbé, tandis que bouton physique et lecteur d’empreintes digitales disparaissent de la face avant du smartphone de façon à optimiser la taille de son écran. Comme pour les S8 et S8+, le lecteur d’empreintes vient prendre place au dos du smartphone, à côté du double module photo. Nul doute que ce positionnement peu judicieux donnera lieu à de nombreuses traces de doigts sur le verre protecteur de l’APN. La tranche gauche du smartphone se pare pour sa part d’un bouton dédié à l’assistant Bixby.

Sans surprise, la construction du smartphone est irréprochable. Le Note 8 fait de plus partie de ces terminaux qui disposent à la fois d’un emplacement pour carte microSD et d’un design étanche certifié IP68 – ce qui lui assure une résistance aux poussières, aux projections d’eau et à une immersion de 30 min maximum jusqu’à 1,50 m de profondeur. Notons également une caractéristique qui se veut l’apanage de la série Galaxy Note : la présence d’un stylet S-Pen intégré au design du terminal.