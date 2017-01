Sonia Szóstak, encore une jeune photographe de talent. Originaire de Pologne, à 26 ans elle est diplômée de L’École nationale supérieure Leon Schiller de cinéma, télévision et théâtre de Łódź où elle a été formée à la photographie. La jeunesse est au centre de ses projets photos. Elle aime créer une forme d’intimité avec ses modèles qu’elles considèrent comme des sujets et non pas des objets d’art.