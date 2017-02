La Fàbrica est aujourd’hui à la fois l’atelier et la maison de Ricardo Bofill. C’est en 1973 que l’architecte espagnol découvre cette grande cimenterie désaffectée et qu’il la réhabilite pour la transformer non seulement en cabinet mais aussi en espaces d’exposition et en salles pouvant accueillir concerts et autres événements culturels.