Le Birrabus sillonne les routes d’Europe et propose aux amateurs de découvrir plus d’une douzaine de bières artisanales italiennes. À chaque escale, le bus déploie des tables et crée donc un bar éphémère et sympathique en terrasse. Loris et son équipe proposent également aux clients de déguster des produits traditionnels de la gastronomie italienne, comme de la charcuterie ou des petits sandwiches.