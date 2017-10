Search Search for:

Le Qoobo est un coussin robotique conçu par la firme japonaise Yukai Engineering. Couvert de fourrure et doté d’une queue soyeuse, l’objet reproduit les vibrations d’un chat qui ronronne afin d’apporter bien-être et réconfort à l’utilisateur.

