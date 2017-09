Une photo aussi spectaculaire que tragique.

Search Search for:

by

by

by

by

Cet hippocampe dérive avec les déchets jour après jour lorsqu’il suit les courants qui circulent le long de l’archipel indonésien. Cette photo est une allégorie de l’état actuel et futur de nos océans. Quel genre de futur sommes-nous en train de nous forger ? Comment vos actions façonnent-elles notre planète ? »

« J’aurais souhaité que cette photo n’existe pas, mais puisque c’est le cas, je veux maintenant que tout le monde la voie. Ce qui était au départ l’opportunité de photographier un adorable petit hippocampe s’est transformé en frustration et tristesse à mesure que la marée montante apportait son lot de déchets et d’eaux usées.

by

INSTAGRAM

KNOW US BETTER