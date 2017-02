Search Search for:

Vous souhaitez faire un petit ravalement de façade prochainement ? Voici une idée qui peut vous inspirer. « Pink House » Une maison à Kerava en Finlande, entièrement recouverte de crochet….Ce bâtiment, construit au début des années 1900, était la maison de Karl Jacob Svensk (1883 – 1968). Pendant l’hiver 1939-1940, la famille a fui pour échapper aux bombes qui tombaient dans la cour… En 2015, plus de 21 millions de personnes ont été forcées de quitter leurs foyers pour fuir des conflits. La maison rose, est un symbole d’un brillant avenir rempli d’espoir et un symbole du vivre ensemble. Une réalisation de l’artiste Olek

