Search Search for:

by

by

by

by

Ce cador du Pixel Art utilise des Qixels, des petits cubes de plastiques qui ressemblent à des pixels. Il suffit de les positionner sur une plaque selon un modèle et les asperger d’eau pour qu’ils adhérent les uns aux autres. Après la technique place à la pratique !

by

INSTAGRAM

KNOW US BETTER