UNE PLANCHE DE SURF QUI VA FAIRE UN TABAC

Voici une planche de surf faite à partir de mégots de cigarettes. Le récent concours de Vissla Creators & Innovators Upcycle avec Surfrider Foundation était l’étape idéale pour le surfeur Taylor Lane pour faire un peu de bien pour l’environnement tout en soulevant un point très important. Cette board utilise plus de 10 000 mégots de cigarettes venant tout droit de la côte californienne.

