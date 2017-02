Cette artiste Biélorusse, Dina Brodsky a immigré avec sa famille aux Etats-Unis en 1990. Elle a étudié à l’Université du Massachusetts Amherst et New York Academy of Art, où elle a reçu son MFA. Elle vit et travaille à New York. Peignant sur un petit format, son travail évoque le mouvement artistique américain incarné par le groupe de paysagistes peintres de la Hudson River School au 19ème siècle.