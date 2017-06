Search Search for:

Le projet « Polluted Water Popsicle s» a été créé par trois étudiants de l’Université nationale des arts de Taiwan pour sensibiliser le public au problème de la pollution à Taiwan. Ils ont fabriqué plus de 100 glaces fabriquées à partir des eaux polluées des lacs, rivières, plages et ports de Taïwan.

