Alessandro Risuleo est un photographe italien avec plus de vingt ans d’expérience en tant que directeur artistique et annonceur, il est le fondateur de Visual Creative Studio. Lorsqu’il a découvert la photographie comme moyen d’expression créative, Risuleo a rapidement été attiré par «l’expressivité du corps nu et l’utilisation de l’éclairage, qui caractérisent maintenant son travail.