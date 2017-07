Search Search for:

Voiciune surprenante initiative d’un collectif belge pour sensibiliser à la protection de l’environnement. Une baleine échouée sur les quais de Paris, immense, gisante à deux pas de Notre-Dame. Le cadavre a surpris plus d’un passant depuis son apparition, vendredi matin…

