Franchement, déjà que marcher avec des talons hauts n’est pas très bon pour les pieds et le dos, alors qu’en plus, il est monté sur des roulettes, semblable aux patins à roulettes, il est clair que cette chaussure risque de faire des accidents et blessures plus graves. Payer plus de 2 000 dollars, pour ce genre de chaussures est à mon avis un pur gaspillage