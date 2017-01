Search Search for:

Voici un jeune photographe autrichien étudiant à Bruxelles au talent incontesté. David Uzochukwu a commencé la photo à l’âge de 10 ans. Il réalise des autoportraits et possède un univers aussi sublime que dramatique qu’il s’adonne à retranscrire à travers des photographies pleines d’intensité.

