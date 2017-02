Search Search for:

Il incombe aux designers de créer des objets résolument innovants et toujours plus fonctionnels. Yang Zhao , a donc créé le Sharkman . Un mobilier hybride portable qui explore les possibilités de «meubles souples» déformables pour s’adapter à différentes situations. Répondant à la nécessité d’un espace privé souple dans le monde contemporain.

