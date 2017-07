Search Search for:

L’artiste britannique Steve Messam a réalisé une petite installation contemporaine et pittoresque dans les jardins de Mellerstain en l’Écosse. L’artiste environnemental a installé un trio d’œuvres d’art gonflables à grande échelle qui s’incorpore dans le paysage.

