Search Search for:

by

by

by

by

Situé dans la vieille ville de Palma de Majorque, en Espagne dans le quartier de La Lonja, le Puro Hotel Palma est « le » lieu de réservation si vous cherchez un hôtel. Un hôtel moderne qui est fidèle à ses racines méditerranéennes et qui se compose de 22 chambres récemment rénovées par le studio de design OHLAB

by

INSTAGRAM

KNOW US BETTER