Search Search for:

by

by

by

by

Ceci est un hommage au père de Kevo Abbra par ses anciens amis et collègues dans l’industrie de la couture. De temps en temps, ils organisent des spectacles dans différentes endroits de Nairobi et changent leurs collections, pour rendre hommage au visionnaire qu’il était.

by

INSTAGRAM

KNOW US BETTER