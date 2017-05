The Shoe Surgeon Gives the Air Jordan 1 an Outrageous “IKEA” Revamp

Il s’en est passé des choses depuis le sac Balenciaga x IKEA. Cette création a fait beaucoup de bruit et depuis les produits réalisés à partit du célèbre sac FRAKTA se multiplient.

Cette fois-ci c’est The Shoe Surgeon qui a fait équipe avec Elliott Evan, un designer de Los Angeles, pour un « Pack IKEA » qui comprend une paire de Air Jordan 1 et une veste bombers entièrement fabriquées à partir du sac IKEA. Seulement 10 paires et 10 vestes seront confectionnées dans la taille de chaque client. Le prix ? 1 500$ et sera disponible à partir du 20 mai.