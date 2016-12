Jonny Briggs, né en 1985 au Royaume-Uni, peut, par son univers, rappeler celui de David Lynch. À travers ses travaux, ce photographe part à la recherche de ses origines et tente par ailleurs d’abolir les frontières entre l’enfance et l’âge adulte, entre le soi et autrui ou encore entre la réalité et la fausseté. Malgré son jeune âge, il a déjà été exposé dans de nombreux pays et reçu plusieurs récompenses pour son travail.