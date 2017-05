Gavin Hefferman et Harun Mehmedinovic, deux photographes de timelapse, viennent de lancer Le projet Kickstarter SKYGLOW, pour partir explorer les zones les plus vierges de pollution lumineuse et capturer de magnifiques timelapses nocturnes (avec des filés d’étoile). Un projet pour informer le public sur les changements actuels et la pollution lumineuse grandissante sur le territoire américain.