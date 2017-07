Cette école a demandé à une centaine artiste de repeindre les murs avant la rénovation et le résultat est à couper le souffle !! On veut aller étudier la bas mais sans rénovation ! L’équipe a transformé les murs ennuyeux d’un dortoir à Paris en une merveilleuse célébration de l’art et de la créativité. Trois semaines à peindre l’intérieur d’une résidence étudiante à la Cité Internationale Universitaire à Paris. Bref c’est magnifique !