Vivre dans 5 m2 dans l’une des plus grande ville du monde

Ils vivent dans des espaces si petits qu’il est impossible de s’y déplacer. Ça se passe à Hongkong, une des villes les plus riches du monde, où les prix de l’immobilier confinent au délire tandis que l’exode rural de la Chine profonde y ­déverse chaque jour des milliers de pauvres hères à la recherche d’un travail et d’un toit. Révoltée par ces conditions d’existence, une association humanitaire vient de réaliser un reportage édifiant sur la vie dans ces « box » de quelques mètres carrés où ne tiendrait pas une voiture.

