Search Search for:

by

by

by

by

Inspirée de l’esthétique militaire, la paire se couvre d’un nylon balistique sur la partie supérieure ainsi que d’un motif camouflage réfléchissant qui se dessine sur le cou-de-pied, les côtés et le talon. Il faudra débourser la modique bagatelle de 170€ pour se la procurer !

by

INSTAGRAM

KNOW US BETTER